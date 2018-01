ماندي سيغيب عن لقاء الجولة المقبلة بسبب تراكم البطاقات

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين سيعمل في الأسبوع الحالي على خلق توليفة دفاعية جديدة من أجل لقاء ليغانيس في الدوري و الذي سيقام يوم الاثنين المقبل، لقاء ليغانيس سيعرف غياب لاعب الخضر عيسى ماندي للعقوبة، حيث تلقى الجزائري البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم في لقاء إشبيلية الأخير ما يعني غيابه القصري والآلي عن الجولة المقبلة، غياب ماندي سيكون ضربة موجعة للفريق بما أن الجزائري يعتبر أهم مدافع ومن أهم لاعبي الفريق، نظرا للمستوى الراقي الذي قدمه منذ بداية الموسم الحالي وقيادته لفريقه لتحقيق نتائج مميزة وصلت لحد منح النادي وأنصاره الأمل في لعب منافسة أوروبية الموسم المقبل .

