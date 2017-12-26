مانشستر سيتي يصدر قراره في صفقة انتقال دي بروين لريال مدريد

علن نادي ريال مدريد الإسباني في الأيام الماضية رغبته في التعاقد مع البلجيكي دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع دي بروين لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

واشار الموقع إلى أن إدارة مانشستر سيتي رفضت فكرة رحيل دي بروين فور علمها باهتمام ريال مدريد بضمه بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع على أن غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أبلغ إدارة النادي بعدم بيع دي بروين مهما كان المقابل المادي المقدم من ريال مدريد.

ويأمل غوارديولا في فتح إدارة السيتي مفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده كونه واحد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق