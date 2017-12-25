مانشستر سيتي يطلب كوفاسيتش.. وريال مدريد يرد بعقد صفقة تبادلية

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى طلب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الدولي الكرواتي كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد في يناير المقبل.

ذكر موقع ديفنسا سنترال أن جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي طلب التعاقد مع كوفاسيتش في يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي الإنجليزي للسؤال عن سعر الصفقة.

واضاف الموقع أن رد إدارة الريال كان مفاجئ على مانشستر سيتي، بعد أن طلبت إدارة النادي الملكي المقايضة لرحيل كوفاسيتش عن صفوف الفريق.

وأكد الموقع على أن إدارة الريال طلبت التعاقد مع غابرييل خيسوس أو رحيم سترلينج مقابل رحيل كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي.