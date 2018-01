مانشستر يونايتد شتاءً أو يوفنتوس صيفاً

يرفض نجم وسط آرسنال الحالي مسعود أوزيل فكرة الاستمرار في صفوف النادي وتمديد تعاقده مع رغبة اللاعب في الرحيل سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد أوزيل مع فريق ملعب الإماراتس بنهاية الموسم الحالي وهو ما يدفع اللاعب الألماني لطلب الرحيل في جانفي بدلا من الانتظار والخروج بشكل مجاني بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “كوريرى ديلو سبورت” الإيطالية فإن مسعود أوزيل قد ينتقل للدوري الإيطالي في الصيف المقبل وذلك في حال فشل رحيله عن صفوف آرسنال وانضمامه لمانشستر يونايتد في الشتاء الحالي.

ويطلب يوفنتوس من الألماني مسعود أوزيل تخفيض راتبه الذي يصل إلى 14 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل انضمامه للبيانكونيري

ولا يمانع مانشستر يونايتد دفع 40 مليون يورو من أجل ضم مسعود أوزيل في يناير الحالي لتلبية رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم اللاعب لكن آرسنال لا يفضل رحيل اللاعب الألماني لنادي إنجليزي.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.