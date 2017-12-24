مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على مظلوم برشلونة

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة خاصة خط الوسط الذي يهتم به كثيرًا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذلك ما أدى لاهتمام الفريق الإنجليزي بالنجم الإسباني سيرجي روبيرتو لاعب نادي برشلونة، وقد أكدت صحيفة “دايلي ستار” أن ليفربول يزاحم الشياطين الحمر في تلك الصفقة.

كانت الكثير من الصحف الإسبانية قد تحدثت مؤخرًا عن إمكانية رحيل لاعب البلوغرانا بالفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق وشرطه الجزائي القليل.

وعلى الرغم من تأكيد بعض الصحف أن إدارة النادي الكتالوني تسعى لتمديد عقد اللاعب بالفترة المقبلة وجعل شرطه الجزائي 300 مليون يورو إلا أن محاولات الأندية الإنجليزية لن تتوقف بالفترة المقبلة.

وفي جانب آخر أكدت الصحف الإنجليزية أن المدرب البرتغالي مورينيو يستهدف الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو والذي يعد هدف رئيسي لنادي أرسنال منذ فترة.

يذكر أن روبيرتو يقدم مستوى أكثر من رائع مع الفريق الكتالوني على الرغم من عدم لعبه في وسط الميدان ومشاركته كثيرًا في مركز الظهير الأيمن الذي يعاني منه الفريق مؤخرًا.

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