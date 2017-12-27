مبابي يفتح قلبه للحديث عن اهتمام ريال مدريد ومواجهتهما في دوري الأبطال

فتح اللاعب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قلبه في حوار مُطوَّل من أجل الحديث عن الكثير من الأمور حول رحيله عن نادي إيه إس موناكو الفرنسي في الصيف الماضي.

وتطَّرق اللاعب الدولي الفرنسي في حديثه إلى نادي ريال مدريد الإسباني الذي ارتبط بالتعاقد معه قبل رحيله إلى ملعب حديقة الأمراء، وأيضاً إلى مواجهة الفريقين في الدور ثُمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مبابي تصريحاته متحدثاً عن مواجهة الريال في التشامبيونز ليغ قائلاً ” مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان تُعتبر نهائي، فنحن اثنين من أفضل الأندية في العالم. ريال مدريد هو الأفضل في العالم بالفعل، فقد حققوا لقب التشامبيونز ليغ مرتين متتاليتين، وسنذهب إلى ملعب سانتياغو برنابيو من أجل التأهل “.

فيما تحدث اللاعب عن رحلته إلى البرنابيو قائلاً ” لقد لعبت في العديد من الملاعب الكبيرة، لكنني لم ألعب من قبل في سانتياغو برنابيو. في الحقيقة، أريد مشاهدة الملعب بشكل جيد قبل المباراة بيوم وأستعد جيداً للَّعب عليه. في البرنابيو قد نوجه رسالة إلى العالم أجمع، يمكننا كتابة التاريخ في دوري الأبطال في تلك المواجهة ولدينا الدوافع لذلك ”

وأكمل نجم موناكو السابق كلماته متحدثاً عن كريستيانو رونالدو نجم الميرينغي، قائلاً ” كريستيانو رونالدو هو قدوتي منذ أن كنت طفلاً وكان من الرائع رؤيته عندما زرت المدينة الرياضية للريال. إنه لاعب عظيم، ولا يُمكنك سوى أن تتعلم من شخص لديه 5 كرات ذهبية. لكنني خصم وشخص تنافسي يريد الفوز ولا شيء غيره. أحببته في الصغر وانتهى كل شيء، والآن أنا ذاهب إلى البرنابيو من أجل اللعب والفوز “.

أما عن إمكانية التتويج بدوري الأبطال، فقال مبابي ” الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ لم لا؟ نمتلك فرصة كبيرة لإظهار أنه بإمكاننا إقصاء حامل اللقب مرتين على التوالي. سنذهب لنلعب كما اعتدنا وليس لدينا أي ضغوط. مواجهة الريال أمر غريب؟ إنه جزء من مهنة لاعب كرة القدم “.

وتحدث اللاعب صاحب الـ19 عاماً عن اهتمام الميرينغي بضمه في الصيف، حيث قال: “كان هناك العديد من الشائعات بشأن الإنتقال. من الصحيح أننا تحدثنا عن ذلك بالفعل، ولكن هذا أصبح شيء من الماضي بالنسبة لي ولريال مدريد. الآن أنا لاعب في باريس سان جيرمان وسأدافع عن ألوان هذا القميص بنسبة 100%”.

فيما اختتم مبابي تصريحاته بالحديث عن أقوى الأندية الأوروبية قائلاً: “ريال مدريد برشلونة سيطروا على البطولات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ولكن هناك فِرق كبيرة مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونيخ وبالطبع باريس سان جيرمان”.

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