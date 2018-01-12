محرز قريب من ليفربول لكن قلبه في مكان آخر

كشفت تقارير صحيفة بريطانية السبب الذي أوقف صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز من صفوف ناديه الحالي ليستر سيتي إلى ليفربول.

وبحسب عدة مصادر فإن يورغن كلوب يخطط للتعاقد مع محرز في جانفي الحالي لتعويض انتقال الدولي البرازيلي فليب كوتينيو إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

كان آرسنال مهتما بمحرز في عام 2016 لكن الصفقة توقفت بسبب عرقلة ليستر.

في الغالب سيفقد المدفعجية نجمهم أليكسيس سانشيز خلال هذا الشهر، ويبحثون عن عرض بـ25 مليون جنيه إسترليني لبيعه بدل رحيله بالمجان الصيف المقبل، وبالتالي فإن الفريق اللندني يخطط للتعاقد مع أحد اثنين عوضا عنه: الفرنسي ليمار من صفوف موناكو (آرسين فينغر متشائم بسبب صعوبة المفاوضات ولا يعتقد أنها ستنجح)، والجزائري رياض محرز الذي يفضل المدفعجية على الريدز

ورغم بداية محرز المتأرجحة هذا الموسم بسبب فشل انتقاله في الصيف إلا أن النجم الجزائري استعاد شيئا من بريقه خلال الأسابيع الأخيرة ونجح في تسجيل 7 أهداف وتمرير 7 أخرى في مشاركاته الـ21 بالدوري الإنكليزي الممتاز.