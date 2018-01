محرز مازال قريبا من ليفربول وخلاف بسيط بين إدارة النادي أخرت الانتقال

يبدو أن شبكة “بي إن سبورت” مازالت مصرة على أخبارها الحصرية والتي تكلمت عن توقيع محرز مع نادي ليفربول، ورغم أن الصفقة تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد سلفا ( صباح الأحد الماضي ) إلا أن الشبكة الفرنسية أعلنت عشية أمس عن بعض المستجدات، لكنها في المجمل أكدت أن الجزائري مازال قريبا جدا من نادي ليفربول .

محرز يملك بطاقة الخروج ولديه اتفاق نهائي مع ليفربول

بحسب “بي إن سبورت” دائما فإن محرز يمتلك في يده بطاقة الخروج من ناديه الحالي، بعد أن توصل لاتفاق نهائي مع إدارة فريقه وهو مرتاح من هذا الجانب، كما أنه تواصل مع إدارة ليفربول واتفق معه على كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالراتب وضمانات المشاركة لكن تبقى هناك بعض المشاكل بين الناديين، ففي الوقت الذي اتفق فيه الطرفان على مبلغ معين ( 55 مليونا ) حدثت بعض المشاكل لم تشر إليها، لكن التقارير الفرنسية كشفت أن الناديين يعملان على حلها .

الصحافة البريطانية تؤكد أن قيمة محرز أكبر بكثير من 55 مليون أورو

في سياق يمكن أن يكون له صلة مازالت الصحافة البريطانية تحدث عن رحيل محرز عن ناديه، حيث كشفت يوم أمس بعض التقارير أن الحديث عن 55 مليون أورو يبدو أمرا غير معقول، وأن إدارة ليستر سيتي تطلب مبلغا أكبر من هذا بكثير، كلام مثل هذا ربما يبرر التأخر في توقيع محرز لليفربول وربما تكون إدارة ليستر سيتي قد رفعت من مطالبها المالية .

آرسنال لم يفقد الأمل و يريده خطفه

كشفت أمس تقارير صحفية انجليزية أن فريق أرسنال سيدخل بقوة لحسم صفقة نجم ليستر سيتي في الميركاتو الحالي ،و أكدت “صحيفتا ميرور” و “فيرست بوست سبور” أن الغانرز سيحاول خطف محرز خاصة مع اقتراب انتقال ألكسيس سانشيزللمان سيتي و النكسة الأخيرة في مسابقة الكأس .

