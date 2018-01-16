محرز مصر على الرحيل رغم رفض مدربه

كشفت صحيفة فرانس فوتبول في خبر حصري أمس الاثنين أنها تملك معلومات مؤكدة من محيط اللاعب تفيد بأنه يصر على الرحيل في أسرع وقت، الصحيفة الفرنسية قالت أن محرز يرغب في الرحيل قبل نهاية فترة التحويلات الشتوية الحالية وليس في الصيف المقبل رغم معرفته بالرغبة الكبيرة لمدرب بويال في الاحتفاظ به، رياض مازال يرى نفسه لاعبا في فريقه وسيحاول الضغط على مدربه من أجل الرضوخ .

خروج محرز في جانفي الحالي سيكون صعبا جدا

حديث المدرب في كل مرة عن رغبته في إبقاء محرز وحديثه أيضا عن سعادته الكبيرة في التدريبات كانت توحي بأن محرز لن يرحل لكنه حديثه في الندوة الصحفية التي أقامها يوم أمس عن 100 مليون أورو أو أكثر يؤكد أن محرز سيبقى بنسبة كبيرة، فحتى لو قبل المدرب برحيل محرز وهو مستبعد فإنه لن يتنازل عنه بمبلغ هيّن و100 مليون التي تحدث عنها لن تقوم كبريات الأندية بدفعها .

يملك وعدا من الرئيس بتسهيل رحيله وهو يستند على ذلك

رغبة محرز في الرحيل ليست نابعة من فراغ بل تستند على أساس قوي، صحيفة “فرانس فوتبول” قالت أمس أن الرئيس بعكس المدرب لا يمانع رحيل محرز لأنه سبق ووعده بتسهيل رحيله في حال التجديد وهو ما قام به محرز لذلك فإن الإدارة ستقوم بالوفاء بوعدها وتسمح برحيل رياض، لكن رغم ذلك لن تتنازل إدارة ليستر عن محرز بسهولة بل بمبلغ مالي بقال أنه كبير .

مشاركته في لقاء الكأس سهرة اليوم ليست أكيدة

ليلتقي سهرة اليوم الثلاثاء نادي ليستر سيتي على أرض ملعبه الكينغ باور مع النادي المتواضع فلييتوود تاون في إعادة للدور الـ64، من جانب ليستر سيتي يتوقع أن يغيب محرز عن هذا اللقاء نظرا لسهولته، حيث شارك الجزائري في كل اللقاءات الكبيرة في الفترة الأخيرة، وقد يمنح فترة من الراحة تحضيرا للقاء الدوري يوم السبت المقبل .

بورقعة.ع

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