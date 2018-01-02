محرز يبهر، سليماني يعود والثنائي يقود ليستر للفوز على هيدرسفيلد تاون

استهل نادي ليستر سيتي الإنجليزي العام الجديد 2018 بأحسن صورة ممكنة، حيث سحق أمس الإثنين نادي هيدرسفيلد تاون بثلاثية من دون رد، رفعت رصيدهم للنقطة الـ27 في المركز الثامن، من جانب ليسر سيتي عرفت التشكيلة الأساسية مفاجأتين، الأولى بدخول محرز أساسيا وهي المشاركة الرابعة له في ظرف 10 أيام فقط، أما الثانية فهي عودة سليماني للمشاركة بعد غياب طويل وطويل جدا .

رياض سجل هدفا رائعا وقدم كرة الهدف لسليماني

كعادته في الشهرين الماضيين بصم محرز على مستوى كبير ليس فقط بمراوغاته الرائعة وتمريراته السحرية، بل بمشاركته الفعلية في فوز فريقه، حيث كان وراء الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة، حيث أرسل الكرة على الطائر في الزاوية اليمنى البعيدة، ولم يتوقف تألقه عند هذا القدر، بل كان وراء الهدف الثاني الذي سجله زميله إسلام سليماني، قبل أن يقرر المدرب سحبه بسبب الإرهاق وذلك في الدقيقة الـ78 .

وصل لهدفه السابع وتمريرته الحاسمة الثامنة هذا الموسم

لقاء هيدرسفيلد تاون لم يكن إلا حلقة في مسلسل تألق الدولي الجزائري، فمنذ بداية الموسم سجل الجزائري ستة أهداف وهدفه يوم أمس هو السابع متجاوزا بذلك حصيلته للموسم الماضي، حين سجل فقط ستة أهداف، أما تمريرته الحاسمة لسليماني فهي الثامنة هذا الموسم، مع احتساب تمريرة الهدف الذي سجله زميله داماري غراي ضد إيفرتون والتي يرى الإعلام الإنجليزي أنها ليست تمريرة حاسمة بحجة أنها لمست الحارس قبل الوصول لزميله .

محرز: “هدفي قلب الأمر لصالحنا”

بعد نهاية اللقاء أدلى لاعب الخضر بتصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي، رياض قال: “هيدرسفيلد تاون لم يكن خصما سهلا وخلق لنا عديد الصعوبات، لكن الهدف الأول الذي سجلته فتح لنا أبواب جديدة وتركنا نلعب بكل أريحية، وهو ما سمح لنا بتسجيل هدفين آخرين عن طريق كل من سليماني وأولبرايتون.”

سليماني بصم على مستوى كبير وسجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم

لحساب لقاء هيدرسفيلد تاون دائما بصم الجزائري الآخر إسلام سليماني على مستوى مميز، الحيوية كانت بادية على سليماني طيلة الدقائق التسعين التي لعبها، كما كانت الفرصة مواتية لتسجيل أول هدف له في الدوري هذا الموسم ( سجل في منافسة الكأس ) إسلام خلق بعض الفرص واجتهد كثيرا لكن تألقه توقف عند هدف وحيد .

كلود بويال: “سليماني قام بعمل رائع”

عبر مدرب ليستر سيتي كلود بويال عن رضاه التام بالمستوى الذي أظهره لاعبه الجزائري إسلام سليماني في لقاء أمس ضد هيدرسفيلد تاون، ففي تصريحات أطلقها بعد نهاية اللقاء قال بويال أن سليماني قدم مستوى وعملا كبيرين وهو سعيد لأجله مثلما هو سعيد لبقية اللاعبين الذين شاركوا معه لأول مرة، تصريحات مثل هذه ستزيد من عزيمة سليماني لتقديم الأفضل ولربما تغير وجهة نظر مدربه الذي قد يقرر الإبقاء عليه بعد أن قرر سابقا بيعه لأحد الأندية التي ترغب بضمه .