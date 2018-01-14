محرز يبهر ضد تشيلسي ويؤكد أنه أكبر من ليستر

قدم لاعب الخضر رياض محرز مستوى كبيرا آخر مع فريقه وذلك في لقاء ليستر سيتي ضد تشيلسي المقام أمس السبت، رياض شارك أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة أبهر فيها الجميع بفنياته وتوغلاته وانطلاقاته، كما أنه كان وراء كل الفرص الخطيرة التي خلقها فريقه سواء بالتمرير أو التسديد، اللقاء آل لنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف وهي نتيجة في صالح رفقاء محرز أكثر من تشيلسي، لحساب نفس اللقاء بقي الجزائري الآخر سلام سليماني حبيس الدك وهو أمر متوقع وربما ممهد لرحيله قبل الـ31 من جانفي الحالي .

نال إشادة واسعة ورشح لجائزة رجل اللقاء

بعد نهاية اللقاء نال الجزائري إشادة واسعة خاصة من الإعلام الإنجليزي الذي نصبه واحدا من أحسن لاعبي اللقاء، فإلى جانب الحارس شمايكل كان اسم محرز الأكثر بروزا حتى أن الموقع الرسمي لليستر سيتي رشحه ليكون نجم اللقاء، محللي “بي إن سبورت” الناقل الحصري للدوري الإنجليزي أشادوا أيضا بمحرز وأكدوا أن مستواه كبير جدا ومكانته في فريق أكبر مضمونة، ما قدمه محرز ضد تشيلسي وقبله منذ بداية الدوري أثبت به أنه أحق بفريق أكبر، وهو ما يعني ضرورة تحرك الفرق لضمه لأن لاعب الخضر لم يعد لديه ما يثبته .

بورقعة- ع

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