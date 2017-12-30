مخاوف في برشلونة من كسر عقد أومتيتي

افتقد برشلونة نجمه البرازيلي نيمار الصيف الماضي بعدما قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي الذي قدر بـ 222 مليون يورو كسر بهم عقد نيمار، الأمر الذي جعل برشلونة يلجأ إلى تأمين نفسه برفع الشرط الجزائي للاعبيه، وهو الأمر الذي أثار الكثير من القلق في البيت الكتالوني بخصوص قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وتعاقد ليفربول مؤخرًا مع قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في صفقة قياسية قُدرت بحوالي 70 مليون جنيه استرليني، وهو الأمر الذي أثار المخاوف في برشلونة نظرًا لأن هذا المبلغ تم دفعه من قبل فريق إنجليزي للتعاقد مع قلب دفاع، خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقد المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي يبلغ 50 مليون يورو فقط.

وازدادت تلك المخاوف بعدما أشارت تقارير صحفية إنجليزية تفيد برغبة مانشستر سيتي وكذلك مانشستر يونايتد في كسر عقد اللاعب بدفع الشرط الجزائي لبرشلونة وضم اللاعب في موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصةً أن قطبي مانشستر يعانون من مشاكل على مستوى الخط الدفاعي، وهو الأمر الذي سيجعلهم يتعجلون في مسألة التعاقد مع مدافع جديد.

يُذكر أن برشلونة تعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي في صفقة قُدرت حينها بحوالي 30 مليون يورو قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي بعدما قدم عامًا مُتميزًا في 2016 سواء مع فريقه أو مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي وصل فيها الديوك إلى المباراة النهائية.

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