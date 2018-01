مدربان على طاولة شبيبة القبائل

كشف لخضر ماجن، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شبيبة القبائل ، إن النادي يفاضل بين علي فرقاني، والفرنسي آلان ميشال، لتعيين أحدهما مديرا فنيا، خلفا لعز الدين أيت جودي، الذي قدم استقالته، اليوم السبت.

وقال ماجن، في تصريحات إذاعية، إنه تم إجراء اتصالات مع فرقاني، نجم الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، لافتا إلى أنه يتمنى، أن يقبل قائد المنتخب الوطني السابق، عرض تدريب شبيبة القبائل.

وأوضح ماجن، أنه في حال فشل المفاوضات مع فرقاني، فإن إدارة النادي تعتزم مفاوضة الفرنسي، آلان ميشال، الذي يعرف الدوري الجزائري جيدا، بعدما تولى تدريب عدة فرق، مثل مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، وشبيبة الساورة، ونصر حسين داي.

من جهة اخرى، أشار ماجن إلى أنه تم تخيير أيت جودي، بين تدريب الفريق، أو البقاء كعضو في اللجنة المسيرة الثلاثية، التي تضم أيضا سعيد زواوي، حيث فضل في النهاية الخيار الثاني.

كما نفى لخضر استقالته من رئاسة هذه اللجنة، مؤكدا أنه باق في منصبه، على الأقل حتى عقد الجمعية العامة، المقرر اجرائها الأربعاء المقبل.

