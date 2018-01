مدرب أنجي يرغب في إعارة بلايلي

بعد مهدي تاهرت قرر مدرب نادي انجي إعارة الجزائري الثاني في الفريق يوسف بلايلي، صحيفة “واست فرانس” المقربة من أنجي قالت يوم أمس أن الإدارة وباستشارة المدرب تعمل على إعارة لاعبين في الفترة الحالية من بينهما يوسف بلايلي، حيث يرغب ستيفان مولان مدرب النادي في منح فرصة أكبر لبلايلي علّه يعود جاهزا في الصيف المقبل وهو أمر لن يتاح له ربما في حال البقاء .

أندية من الليغ 2 وأندية من خارج فرنسا ترغب بضمه

بحسب “واست فرونس” دائما فإن بلايلي يحظى بمتابعة بعض الأندية أبرزها من الدرجة الثانية الفرنسية، الليغ 2 ستكون بيئة مناسبة جدا لبلايلي وفي حال قدم مستوى مميز وتطور بدنيا فإن ذلك سيعود عليه بالإيجاب، ذات التقارير قالت أن بلايلي مطلوب من أندية خارج فرنسا من دون ذكر وجهة محددة ولو أنها وبنسبة كبيرة أندية من الدوري الجزائري، حيث يحظى بلايلي بمتابعة أندية شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ناده السابق.

بورقعة –ع

