مدرب بريمن يؤجل عودة بلفوضيل إلى يوم غد

تخلف الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل عن تدريبات فريقه بريمن يوم أمس ولم يشارك بها بسبب تواصل الآلام التي يعاني منها في المستوى الكاحل، وكانت تقارير صحفية قد أكدت عودة إسحاق لتدريبات فريقه أمس وهو الذي لم يحدث، إلى ذلك أدلى المدرب فلوريان كوفهلدت بتصريحات للموقع الرسمي للنادي تكلم فيها عنه إصابة بلفوضيل وتاريخ عودته الجديد وقال:” بلفوضيل مازال يعاني من الإصابة من المرجح أن عودته ستتأخر لغاية يوم الأربعاء ” عودة بلفوضيل يوم غدا لن تضره كثيرا لأنه سيكون أمام متسع من الوقت من أجل العودة للمنافسة والتي ستستأنف يوم الأحد المقبل بلقاء هوفنهايم .

