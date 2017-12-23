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مدرب بريمن يشيد ببلفوضيل من جديد

23 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 39 زيارة

أدلى مدرب فير دير بريمن فلوريان كوفهلدت بتصريحات جديدة، قيّم فيها مرحلة الذهاب بشكل كامل والتي انتهت قبل يومين، مدرب بريمن الجديد تكلم عن بعض من لاعبيه وأبرزهم لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل، حيث علق على تألقه في الفترة الأخيرة حين قال: ” أرى أن إسحاق قدم مستويات راقية واللقاءات الأخيرة التي لعبها كانت كلها كبيرة، لقد أظهر سرعة كبيرة في اللعب ودقة وشكل على الدوام خطورة كبيرة على مدافعي الفريق الخصم، أعتقد أن لديه بعض العيوب فهو لا يدافع بالشكل الكافي ولذلك قررت إخراجه في اللقاء الماضي ضد فرايبروغ” تصريح مثل هذا قد يصب في مصلحة الجزائري ، وقد يعني ربما بقاءه في فريقه الحالي على الأقل لنهاية الموسم .
بورقعة -ع

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