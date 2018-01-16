مدرب بورتو يرفض المغامرة ببراهيمي

غاب لاعب الخضر ياسين براهيمي عن لقاء فريقه بورتو، الذي جرى سهرة أمس الإثنين وجمعه بنادي أستوريل، غياب براهيمي كان متوقعا و أشرنا إليه في عدد أمس، حيث كان قد أصيب سهرة الخميس الماضي في لقاء موريرنشي بشد عضلي في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يشأ مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو المغامرة بياسين خوفا من تضاعف الإصابة، وهو ما لن يكون في صالحه نظرا لأهمية ياسين في خططه .

تدرب بشكل عادي يوم أمس وسيكون جاهزا للقاءات المقبلة

الصحافة البرتغالية ذكرت أن غياب ياسين لا يعني أنه مازال يعاني من الإصابة بل على العكس، تخلص الدولي الجزائري من إصابته وبات جاهزا بعد أن تدرب يوم أمس بشكل عادي، غياب براهيمي عن لقاء أمس سيمكنه من الاسترجاع أكثر من أجل أن يكون جاهزا للقاءات المقبلة، ويلاقي بورتو بعد يومين نادي تونديلا على أرض ملعبه، وهو لقاء سيعرف ومن دون شك عودة ياسين للظهور أساسيا .

بورقعة بن عزوز