مدرب بورتو يطمأن بخصوص إصابة براهيمي

حقق نادي بورتو البرتغالي فوزا سهلا على حساب مضيفه موريرنسي ضامنا بذلك بطاقة العبور للدور المقبل من كأس البرتغال، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري ياسين براهيمي أساسيا، وانتهى بفوز التنانين بهدفين مقابل هدف وحيد، ياسين لعب أول 45 دقيقة قبل أن يترك مكانه في حين غاب الثنائي الجزائري عن فريق موريرنسي عواشرية، الذي لم يتواجد في بطاقة اللقاء وأيضا هشام بلقروي، الذي جلس على الدكة طيلة التسعين دقيقة .

كونسيساو: “براهيمي مرهق وإصابته عضلية”

خروج براهيمي بين شوطي اللقاء وصور المخرج التي أثبتت معاناته قبل نهاية النصف الأول بثت الرعب في نفوس أنصار بورتو، كيف لا والدولي الجزائري هو رمانة الميزان في الفريق وغيابه سيؤثر سلبا على المجموعة، مدرب بورتو طمأن الجميع في تصريحات لاحقة حين قال:” إصابة براهيمي ناجمة عن الإرهاق الذي عانى منها، وكلنا يعلم تأثير تراكم اللقاءات على اللاعبين إخراجه جاء كإجراء احترازي، حيث لم نرغب في المغامرة به وتركه في الشوط الثاني” .

بورقعة –ع

مرتبط