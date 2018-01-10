مدرب تشيلسي السابق ينسحب بعد حادث أدى إلى نقله إلى المستشفى

البرتغالي أندري فيلاس بواس يتعرَّض لحادث يبتعد بسببه عن الرالي الأول له…

أُجبر أندري فيلاس بواس المدير الفني السابق لناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين على الانسحاب من رالي داكار المُقام حالياً في بيرو.

وكان السائق البرتغالي لفريق “تويوتا هايلوكس” قد قام بالاصطدام ببعض الكثبان الرملية المتواجدة في الصحراء أثناء تواجده في المرحلة الرابعة من السباق.

فيما تسبب الحادث الذي تعرض له فيلاس بواس إلى تعرضه لإصابة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لينتهي مشواره في هذا الرالي المُقام في بيرو بتلك الإصابة.

وتحدث جان مارك فورتين قائد الفريق من أجل الإعلان عن تفاصيل الحادث، حيث قال ” تم نقل أندريه إلى المستشفى بإصابة في الظهر “.

ثم أضاف فورتين عن البرتغالي صاحب الـ40 عاماً والذي يظهر للمرة الأولى في رالي داكار، حيث قال ” إنه شيء مرسف للغاية بالنسبة لأندري، والذي كان يصنع أول ظهور إيجابي للغاية في داكار “.

مرتبط