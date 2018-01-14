مدرب خيتافي ينفي أن تكون الخلافات الشخصية سببا لتهميش لحسن

نشط مدرب نادي خيتافي بورداليس ندوة صحفية تكلم فيها عن بعض النقاط فيما يخص فريقه، من يهمنا في ندوة مدرب خيتافي ما جاء بخصوص موضوع قائد الخضر السابق مهدي لحسن، فكما هو معلوم لا يشارك لحسن كثيرا ويظهر بين الفينة الأخرى فقط وكبديل، بورداليس وفي إجابته عن سؤال لصحيفة ماركا عن سبب ذلك قال:” سبب غياب مهدي لحسن فني وفقط، لا علاقة للأمر بالمشاكل الشخصية” وكانت بعض التقارير قد أكدت أن مدرب خيتافي لا يشرك لحسن بسبب خلافاتهما الشخصية، حيث دخلا في صراع منذ بداية الموسم بسبب رفض لحسن لبعض العروض وإصراره على البقاء وهو أمر غضبت بسببه الإدارة والمدرب أيضا .

بورقعة- ع

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