مدرب ران يؤكد بقاء زفان ويفصل في منصب بن سبعيني

جدد مدرب نادي ران الفرنسي صبري لموشي تمسكه بالدوليين الجزائريين في تشكيلته رامي بن سبعيني ومهدي زفان عقب الكلام الكثير، الذي قيل عن إمكانية رحيلهما هذا الشتاء وخاصة بالنسبة لخريج نادي بارادو الذي يحظى باهتمام نادي ساوتهامبتون الإنجليزي بسبب عدم اتضاح منصبه في الفريق، حيث يشرك في عدة مناصب دفاعية وهو يفضل اللعب في محور الدفاع، أما القادم من ليون فقد استعاد نغمة المنافسة مع المدرب لموشي بعد أن همش نهائيا من المدرب السابق غوركيف.

لموشي: “بن سبعيني مدافع محوري لكن سنستغله في الجهة اليسرى”

خلال حديثه عن الخط الدفاعي لنادي ران لجريدة واست فرانس أكد صبري لموشي أنه يعتبر بن سبعيني لاعبا محوريا لكن هذا لا يعني أنه لا ينوي استغلاله في الجهة اليسرى من الدفاع بما أن اللاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى وشارك في عدة مباريات كمدافع أيسر سواء مع غوركيف أو حتى لما كان في مونبوليي وقال: ” بن سبعيني رغم أنه مدافع محوري في نظري إلا أنه جاهز دائما لتقديم الإضافة على الجهة اليسرى من الدفاع وسنعمل على توظيفه واستغلاله في هذا المنصب إذا احتجنا له.

” لسنا بحاجة إلى استقدام مدافع أيسر لأننا نملك زفان”

بعدها واصل لموشي الحديث عن تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي وإن كان سيقوم بالتعاقد مع مدافع أيسر وهنا رفض الفكرة مؤكدا أنه يملك البدائل ومن بينهم زفان وأوضح بالقول: ” نمتلك زفان وفيغيريدو في منصب مدافع أيسر ولسنا في حاجة للتعاقد مع مدافع في هذا المنصب”. للتذكير فإنه منذ قدوم لموشي استعاد زفان روح المنافسة بإشراكه في منصب مدافع أيسر، رغم أنه مدافع أيمن في الأصل.

ب-بكوش

