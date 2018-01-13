مدرب ران يؤكد قرب عودة زفان

أدلى مدرب ران الفرنسي صبري لموشي أمس الجمعة بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تكلم فيها عنه وضع الفريق قبل استئناف الدوري اليوم السبت، لموشي تكلم أيضا عن بعض لاعبيه الغائبين منذ فترة بسبب الإصابة وأبرزهم الجزائري مهدي زفان، وهنا أكد قرب عودة الجزائري وأضاف” الفريق مكتمل لا نعاني من أي غيابات، هناك فقط مهدي زفان الذي مازال يعاني من بعض الآلام على مستوى العضلة المقربة، لكنه يتدرب بشكل عادي مع الفريق وعودته صارت قريبة جدا ” .

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