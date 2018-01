مدرب منتخب رواندا: ” مباراة الجزائر موعد كبير وحضرنا لها بجدية”

يواصل منتخب رواندا تحضيراته الجدية بمدينة سوسة التونسية تحسبا لمشاركته في كأس أمم إفريقيا للمحليين، المزمع إقامتها في المغرب والتي سيواجه خلال المنتخب المحلي الجزائري وهي مواجهة يوليها الطاقم الفني للمنتخب الرواندي أهمية كبيرة جدا ويعتبرها اختبارا حقيقيا قبل دخول المنافسة الرسمية، وهو ما جعل المدرب الألماني أنطوان هاي يصفها بالموعد الكبير في تصريحات تناقلتها الصحافة المحلية وقال أيضا: ” دخلنا في تربص بتونس ونملك برنامجا مكثفا جدا من خلال لعب العديد من اللقاءات الودية التي نام لان نستفيد منها ونكون عند الجاهزية التامة قبل انطلاق المنافسة الرسمية، نحن نحضر بشكل جدي للقاء الذي سيجمعنا بالمنتخب الجزائري يوم الأربعاء القادم، والذي اعتبره بمثابة الموعد الكبير الذي يجب أن نكون على أتم الاستعداد له”.

ب-ب

