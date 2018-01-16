مدرب نابولي انبهر بمستوى مشاش

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة أمس أن أولى الحصص التدريبية التي خاضها الجزائري زين الدين مشاش أبانت عن مستوى كبير وموهبة راقية، الصحيفة السابقة الذكر قالت أن مدرب نابولي ماريسيو ساري أعجب كثيرا مشاش لدرجة الانبهار وبات يبحث له عن مكان في فريقه الحالي، في انتظار ما إذا كان ساري معجب حقا بمشاش أم أنها مجرد شائعات ، يشار إلى أن الصحافة الإيطالية تكلمت طيلة الصيف عن انبهار ساري بوناس لكن في الأخير لم يجد الجزائري مكانا له في التشكيل .

طبيب نابولي عازم على تجهيز مشاش في أسرع وقت

أدلى دي نيكولا طبيب نادي نابولي صباح أمس بتصريحات تكلم فيها عن مشاش، دي نيكولا سؤل عن الحالة البدنية للشاب الجزائري وعنه قال” مشاش يعمل بقوة من أجل العودة، سنعمل بدورنا على تجهيزه، كما يعمل الجميع غاب لفترة طويلة لكن الأمر الجيد أنه لم يغب للإصابة بل لقرارات المدرب في ناديه السابق ( تولوز ) الآن هو في نابولي يريد أن يعود للعب كرة القدم ” كلام دي نيكولا قد يعني أن مشاش قد يبقى لأن الإشراف على تجهيزه يستلزم أكثر من أسبوعين ( موعد نهاية فترة التحويلات الشتوية ) .

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