مستقبل بولاية سيعرف منتصف الأسبوع الحالي

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أن لاعب جيرونا فريد بولاية مازال في طور التجارب مع ناديه المستقبلي أف سي ماتز الفرنسي، التقارير ذكرت أن بولاية قدم مستويات راقية جدا في التدريبات، وربما يقنع إدارة ناديه الجديد الذي يرتقب أن يفصل في قراره منتصف الأسبوع الحالي، ويتواجد بولاية منط قرابة الثمانية أيام في فرنسا، حيث يخضع لتجارب مع أف سي ماتز بعد أن قرر ناديه جيرونا تسريحه .

مدرب ماتز: ” لا أريد التعليق على الأمر”

في الندوة الصحفية التي أقامها يوم الجمعة تكلم مدرب “أف سي ماتز” فريدريك هانز عن قضية لاعبه الجزائري، حيث سئل عن الاحتفاظ به من عدمه وهنا رد التقني الفرنسي بطريقة فيها الكثير من الإبهام:” أعتقد أن طاقم نادي ماتز التدريبي يليق عليه كثيرا أليس كذلك ؟ ( في إشارة إلى إمكانية الاحتفاظ به ) دعونا نرى على العموم وسنقرر بشأنه قريبا جدا ” .

جيرونا لن يعيده في حال فشل في الانضمام لماتز

يبدو بولاية أمام مفترق طرق صعب، حيث لم يبق على الميركاتو الشتوي سوى أيام وفي حال فشل في الانضمام لماتز فإن الأمر سيكون ضربة قاسمة لمستقبله، نادي جيرونا ومدربه بابلو ماشين لا يرغبان في استعادته وفي حال العودة لإسبانيا سيتجه مباشرة للفريق الثاني، وهو ما سيدفع الشاب الجزائري للعمل بقوة من أجل إثبات قدراته ولو أنه فنيا أكثر من ممتاز، والمشكل هو العامل البدني والإصابات الكثيرة التي يتعرض لها بسبب ومن دون سبب .

بورقعة- ع

مرتبط