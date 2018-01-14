مسيرون من بيشكتاش في إنجلترا لحسم صفقة سليماني

يبدو أن المستوى الطيب الذي قدمه الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفترة الأخيرة لم يقنع مدربه كلود بويال كثيرا، حيث كشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية الشهيرة في عددها يوم أمس أن إسلام بات في طريق مفتوح للتوقيع مع نادي بيشكتاش التركي ، حيث كشفت أن بعضا من مسيري هذا الأخير متواجدون حاليا في إنجلترا وسيسعون لحسم الصفقة قريبا .

بيشكتاش باع نجمه سينيك توزن لإيفرتون ويسعى لجلب بديل سريعا

من جهتها قالت صحيفة “ليستر سيتي ميركوري” المقربة جدا من إدارة ليستر سيتي أن نادي بيشكتاش مر للسرعة القصوى من أجل حسم صفقة سليماني، حيث خسر الفريق قبل أيام نجمه سينيك توزن لصالح نادي إيفرتون وسليماني هو البديل المرتقب، ذات الموقع قال أيضا أن مسيري بطل تركيا متواجدون الآن في إنجلترا لحسم صفقة اللاعب التركي ولن يعودوا لتركيا بخفي حنين بل ببديل وهم في طور حسم صفقة إسلام .

مدرب ليستر سيتي أعطى الضوء الأخضر للإدارة لبيع سليماني

بالعودة لتقارير صحيفة “ذا صن” فإنها أكدت أن إدارة ليسر سيتي لا تمانع بيع اللاعب وهذا بعد الضوء الأخضر الذي تلقته من المدرب كلود بويال، هذا الأخير كان مترددا كثيرا بشأن بيع سليماني لكنه في الأخير قرر الاحتفاظ بلاعبيه إياناتشو وأيضا ألوا على أن يبيع سليماني، وكانت رغبة الإدارة تتوجه لبيع الجزائري عوض زميليه النيجيري والأرجنتيني لأنه سيدعم الخزينة بملايين كثيرة .

بورقعة- ع