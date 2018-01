مشجعو سريع غليزان يهددون مدرب الفريق

تلقى مدرب سريع غليزان، لخضر عجالي، تهديدات من طرف مجموعة من مشجعي الفريق، اليوم الإثنين، حال استمر في منصبه.

وانتقل بعض مشجعي سريع غليزان إلى الملعب الذي يتدرب فيه الفريق، وحاصروا المدرب وهددوه، وطالبوه بالرحيل عن النادي.

وقدم عجالي شكوى لدى أمن ولاية غليزان، ضد هؤلاء المشجعين.

وانهزم سريع غليزان على يد شبيبة بجاية بنتيجة هدف لصفر بملعب الوحدة المغاربية، ضمن الجولة 16 من دوري المحترفين الجزائري الدرجة الثانية.

ويحتل سريع غليزان المرتبة السابعة برصيد (26 نقطة) بفارق 6 نقاط عن الرائد جمعية أمل عين مليلة.

