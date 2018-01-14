مصباح: “تجربة ميلان الأعظم في مشواري ومازلت أطمح للعب مع المنتخب”

أدلى لاعب الخضر السابق والمتواجد حاليا من دون نادي جمال الدين مصباح بتصريحات لموقع ” جيانلوكا دي مارزيو” تكلم فيها عن ماضيه وحاضره وأيضا مستقبله، مصباح تكلم بداية عن وضعه الحالي بعد أن فسخ عقده مع لوزان السويسري وقال:” كنت أرغب في البقاء في إيطاليا بعد نهاية عقدي مع كروتوني، لكني للأسف لم يتح لي ذلك، أتى بعدها عقد لوزان قبلته لأكون قريبا من عائلتي لكن وبعد أشهر قليلا حدثت أمور جعلتني أفسخ العقد، لم أتوقف في هذه الفترة وتدربت بقوة على أمل العودة وإيجاد فريق “.

“هدفي اللعب في الدرجة الممتازة لكني لن أقول لا لليتشي”

في سياق الحديث عن سعيه لإيجاد فريق تكلم مصباح عن طموحاته وهنا أبدى رضاه بأي عقد كان ولو أنه يفصل اللعب في الدرجة الممتازة وأضاف” مازالت آمل في العودة للعب في الدوري الإيطالي، سأكون سعيدا جدا بعقد مع فريق من القسم الوطني الأول ولما لا من الثاني أيضا ” أما عن القسم الثالث فقال: ” في القسم الثالث سأقول نعم لنادي ليشتي فقط هو نادي قريب من قلبي لأنني أملك ذكريات رائعة مع هذه المدينة أهمها ازدياد أول أولادي هناك، كما أنني مازلت أملك منزلا بها “.

“أليغري مدرب عظيم وعند قدومي لميلان لم أكن لاعبا كبيرا”

في حواره لموقع جيانلوكا ديمارزيو دائما تكلم مصباح أيضا عن ذكرياته مع الكرة حث وصف تجربته في ميلان بأعظم تجربة، كما قال أنه لم يكن لاعبا كبيرا حين أتى للروسونيري وفي هذا الشأن قال: “عندما وصل عرض ميلان كنت سعيدا، صحيح أنني قدمت مستويات طيبة مع ليشتي لكني لم أصل بعد لدرجة اللاعبين الكبار، لقد حاولت التطور هناك بوجود، أساطير كبيرة مثل إبراهيموفيتش، تيغو سيلفا، سيدورف وغيرهم الكثير، لقد تمتعت بالعمل مع مدرب بحجم أليغري إنه مدرب عظيم جدا بغض النظر عن خلافاته مع اللاعبين”.

“لن أقول لا للمنتخب الوطني ولن أغلق الأبواب في وجهه أبدا”

في الأخير أبان مصباح عن طموحات كبيرة تتعدى العودة للميادين، حيث كشف أنه يرغب في العودة أيضا للمنتخب الوطني، وأكد أنه لن يقول لا أبدا للجزائر، وأنهى تصريحاته بالقول” إذا أتيحت لي الفرصة مجددا من أجل اللعب للمنتخب لن أقول لا أبدا، لست من أولئك اللاعبين الذين يكتفون أن متشوق دائما لحمل القميص الوطني وفي حال عدت بقوة فسأكون سعيدا بدعوة جديدة “.

بورقعة- ع

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