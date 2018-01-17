مغالاة برشلونة تدفع إنتر ميلان للتفكير في ريال مدريد

يحاول نادي إنتر ميلان، تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لضمان التقدم بثبات في الدوري الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن إنتر ميلان، يفكر في صرف النظر عن ضم رافينيا من برشلونة، من أجل التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد.

ويريد إنتر ميلان، الحصول على رافينيا، مقابل 35 مليون يورو، لكن برشلونة يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو، بالاضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان، تعتبر مغالاة برشلونة غير منطقية، للاعب أصبح خارج حسابات التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، كما غاب عن الملاعب لمدة 8 أشهر بسبب الإصابة.

من جانبها قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، اجتمع مع المديرين التنفيذيين لبرشلونة بيب سيغورا، وأوسكار غراو من أجل تقديم العرض الجديد للبلوغرانا.

وأضافت أن العرض الجديد من إنتر ميلان هو استعارة رافينيا لنهاية الموسم مع إلزامية الشراء في حال تأهل النيراتزوري لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتمهل إدارة إنتر ميلان نادي برشلونة مدة تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة من أجل التفكير بهذا العرض والرد عليه بشكل نهائي، لحسم مصير الصفقة، قبل الاتجاه إلى لاعب ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى وجود خيار آخر أمام إنتر ميلان، وهو الفرنسي موسى سيسوكو، لاعب توتنهام الإنجليزي.