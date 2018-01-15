منافسة بين 9 ملاعب لاستضافة السوبر الأوروبي 2020

قال الاتحاد الأوروبي لكرة اليوم الإثنين إن تسعة ملاعب أبدت رغبتها في استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبية في 2020 بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الملاعب المرشحة لاستضافة الحدث القاري الرفيع هي تيرانا (ألبانيا) ومينسك (روسيا البيضاء) وهلسنكي (فنلندا) ونيس (فرنسا) وحيفا (الكيان الصهيوني) والما اتا (كازاخستان) وكيشيناو (مولودوفا) وبلفاست (أيرلندا الشمالية) وبورتو (البرتغال).

وستختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الملعب الذي سيستضيف كأس السوبر في ماي المقبل.

وستقام نسخة هذا العام في طالين في إستونيا بينما ستستضيف أسطنبول التركية نسخة 2019.