منتخب عمان يهزم الإمارات ويحصد لقب كأس الخليج

حصد منتخب عمان، لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-4 بضربات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف، في الوقتين الأصلي والإضافي للقاء النهائي، الممتع والمثير لبطولة خليجي 23، على ملعب “جابر الأحمد” بالكويت.

استمر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح، وسجل لمنتخب عمان عبد العزيز المقبالي وسعد سهيل وأحمد مبارك “كانو” وسعيد الرزيقي ومحسن جوهر، وسجل للإمارات علي مبخوت وأحمد برمان وإسماعيل أحمد ومحمد المنهالي وأضاع عمر عبد الرحمن.

وحصد منتخب عمان اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصده عام 2009 كما ثأر لهزيمته في نهائي 2007 على يد الإمارات.

المباراة في مجملها اتسمت بالإثارة والندية والتكافؤ الشديد بين المنتخبين، وسط صراع تكتيكي متميز بين الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، والإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي.

البداية كانت سريعة وقوية من جانب المنتخبين، وخاصة الإمارات بمحاولة من عمر عبد الرحمن وتسديدة ابتعدت عن مرمى فايز الرشيدي، ولكن سرعان ما نجح المنتخب العماني في فرض السيطرة على وسط الملعب مع إغلاق المنتخب الإماراتي لدفاعاته بشكل متميز.

وأطلق أحمد خليل تسديدة قوية للإمارات في الدقيقة 19، وتبادل الفريقان السيطرة في وسط الملعب بشكل واضح خلال الشوط الأول من عمر اللقاء، مع تصويبة قوية من أحمد كانو، أبعدها الحارس ونال عمر عبد الرحمن إنذاراً للخشونة ثم حصل خالد الهاجري لاعب عمان أيضاً على الإنذار لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

اختلف الحال في الشوط الثاني مع تقدم عماني إلى الأمام وسيطرة على وسط الملعب وعدة تمريرات رائعة بقيادة النشيط كانو، وحاول عموري بتسديدة أبعدها الحارس فايز الرشيدي، وأشرك المنتخب الإماراتي أحمد برمان على حساب خليفة مبارك في الدقيقة 53.

وتقدم المنتخب العماني بشكل أكبر بعد أن وجه محسن الخالدي تصويبة قوية أنقذها الحارس المتألق خالد عيسى، ومحاولة إماراتية قريبة من مبخوت ضاعت فوق العارضة ثم تراجع إماراتي للخلف بشكل واضح.

وأجرى المنتخب الإماراتي تبديله الثاني بخروج أحمد خليل، الذي تراجع بدنياً بشكل لافت لصالح إسماعيل الحمادي في الدقيقة 65، وأطلق رائد إبراهيم تصويبة على الحارس خالد عيسى المتألق الذي أبعد الكرة ببراعة ثم كرة عرضية خطيرة أبعدها دفاع الإمارات ببراعة.

ومع استمرار التراجع الإماراتي للدفاع بدأ لاعبو عمان، في رفع الراية البيضاء أمام دفاع حديدي أبيض وتألق لحارس الإمارات خالد عيسى، قبل أن يشارك سعيد الرزيقي بدلاً من جميل اليحمدي في الدقيقة 79 في صفوف عمان ويهدر خالد الهاجري فرصة سهلة لعمان.

وفي هجمة مرتدة إماراتية، انطلق عموري ومرر كرة عرضية إلى مبخوت الذي سقط أرضاً ليحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 90، ولكن عموري سدد الكرة وتصدى لها الحارس فايز الرشيدي، ببراعة لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل.في الوقت الإضافي، تفوق المنتخب الإماراتي وتقدم للأمام بانطلاقات من عموري وكرة عرضية أضاعها مبخوت غير الموفق على الإطلاق، مع تراجع بدني عماني واضح.

وتصدى الحارس خالد عيسى لتسديدة خالد الهاجري، مع انطلاقة تكتمل من جانب علي مبخوت لينتهي الشوط الأول الإضافي بالتعادل، وواصل منتخب الإمارات السيطرة مع أداء هجومي واضح مع تغيير هجومي من زاكيروني بنزول محمد عبد الرحمن على حساب خميس إسماعيل، بينما أشرك مدرب عمان اللاعب محمود المشيقري بدلاً من رائد إبراهيم.

وأضاع مبخوت فرصة قريبة من انفراد أبعده الدفاع في اللحظة الأخيرة، ومرت اللحظات الأخيرة دون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل ويلجأ المنتخبان لضربات الترجيح ويفوز منتخب عمان.

