مهاجم لاتسيو يتصدر سباق الحذاء الذهبي

يتصدر الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي بفضل أربعة أهداف سجلها في شباك سبال أول أمس السبت، ليتقدم هكذا على الأوروجواياني إديسنون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ووصيف هذا الترتيب.

وتغلب لاتسيو على سبال (5-2) مطلع الأسبوع، وحملت أربعة أهداف من خماسيته توقيع إيموبيلي، الذي رفع رصيده إلى 20 هدفا (40 نقطة)، متقدما بهدف واحد على كافاني الوصيف (38 نقطة).

ويتقاسم المركز الثالث الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام والأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان بـ18 هدفا، ولكل منهما 36 نقطة.

ويأتي في المركز الخامس المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بـ17 هدفا (34 نقطة)، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سادسا بـ16 هدفا (32 نقطة).

ويتقاسم المركز السابع الكولومبي راداميل فالكاو لاعب موناكو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بـ15 هدفا، ولكل منهما 30 نقطة.

وكان المركز التاسع من نصيب كل من البرازيلي جوناس جونسالفيس لاعب بنفكيا والإسباني إيجور أنجولو لاعب جورنيك زابجه البولندي بـ19 هدفا (28.5 نقطة) لكل منهما.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.