مودريتش يستسلم لتهمة التهرب الضريبي ويدفع الثمن!

دفع نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش مبلغاً يقارب المليون يورو لمصلحة الضرائب في إسبانيا بعد اتهامه بالتهرب وعدم التصريح عما يتقاضاه من حقوقه الصورية.

واتُهم مودريتش بعدم التصريح عمّا تقاضاه عامي 2013 و2014 ورغم إصراره على عدم ارتكاب أي مخالفة إلا أنه اختار الاستسلام ودفع المبلغ المطلوب.

تصرف مودريتش هذا جاء لكي يُبعده عن أي حكم قضائي خوفاً منه بالحصول على حكم بالسجن على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على حكم 22 شهراً مع وقف التنفيذ.

وباتت قضية التهرب الضريبي تمثل أرقاً للعديد من نجوم الليغا سواء الحاليين أو السابقين مثل كريستيانو رونالدو وآنخيل دي ماريا وجوزيه مورينيو ونيمار مع إمكانية استمرار توسع القائمة بشكل دائم.

يُذكر أن رونالدو كان قد اتُهم بعدم التصريح على ما يقارب 14 مليون يورو وهو ما دفع أحد المستشارين بتعريضه لعقوبة سجن كبيرة.

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