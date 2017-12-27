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موراتا يكشف سبب سعادته بماركوس ألونسو

27 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 29 زيارة

أعترف الدولي الاسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه سعيد بالغاية بمواطنه وزميله في البلوز ماركوس ألونسو وذلك بعد الفوز على برايتون 2/0 في الاسبوع الـ20 بالبريميرلييج.

وكشف موراتا سبب سعادته بماركوس ألونسو ، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة أكبريس الإنجليزية:أنا سعيد بماركوس ، فهو شخص عظيم جداً ، وأنا سعيد جداً لجميع الفريق أيضاً للحصول على الثلاث نقاط ضد برايتون.

وأضاف:أنا بحاجة الى أن أشكر الجميع ، وخاصة اللاعبين الاسبان في الفريق لأنهم ساعدوني على الاستقرار جيداً مع تشيلسي في لندن.

وتابع:عيد الميلاد في انجلترا مختلف قليلاً عما كان في إسبانيا ، كان لي عطلة في إيطاليا أيضاً ، ولكن أنا حقاً أستمتع بهذا الوقت في اللعب والشيء الاكثر أهمية هو المشجعين ، إذا فزنا نجعلهم سعداء.

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