موراتا يكشف سبب سعادته بماركوس ألونسو

أعترف الدولي الاسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه سعيد بالغاية بمواطنه وزميله في البلوز ماركوس ألونسو وذلك بعد الفوز على برايتون 2/0 في الاسبوع الـ20 بالبريميرلييج.

وكشف موراتا سبب سعادته بماركوس ألونسو ، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة أكبريس الإنجليزية:أنا سعيد بماركوس ، فهو شخص عظيم جداً ، وأنا سعيد جداً لجميع الفريق أيضاً للحصول على الثلاث نقاط ضد برايتون.

وأضاف:أنا بحاجة الى أن أشكر الجميع ، وخاصة اللاعبين الاسبان في الفريق لأنهم ساعدوني على الاستقرار جيداً مع تشيلسي في لندن.

وتابع:عيد الميلاد في انجلترا مختلف قليلاً عما كان في إسبانيا ، كان لي عطلة في إيطاليا أيضاً ، ولكن أنا حقاً أستمتع بهذا الوقت في اللعب والشيء الاكثر أهمية هو المشجعين ، إذا فزنا نجعلهم سعداء.