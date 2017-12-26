مورينيو يخطط لتفجير مفاجأة في ميركاتو الصيف بضم صاروخ سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد على إستعداد لتفجير مفاجأة الميركاتو في الصيف المقبل بالإنقضاض على مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المتوهج كيليان مبابي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو ان مانشستر يونايتد سيكون على إستعداد للدخول في مفاوضات رسمية للحصول على توقيع مبابي نجم سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويسعى مانشستر يونايتد لإرضاء المدرب البرتغالي جوزيه موينيو ، وسيكون المانيو مستعداً لوضع عرضاً ضخماً بقيمة 250 مليون يورو على طاولة سان جيرمان للسماح لجوهرتهم الفرنسية مبابي بالانتقال الى ملعب الاولد ترافورد.

وأوضح الموقع أن السؤال هنا هل سيكون هذا العرض كافياً لإقناع سان جيرمان للسماح لمبابي بالرحيل ، حيث انه من المقرر أن يدفع سان جيرمان 180 مليون يورو الى موناكو في الصيف للحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي.

وقد أنتشرت بعض التقارير اليوم أن مانشستر يونايتد يسعى لضخ دماء جديدة في هجوم الفريق ويخطط لتعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا.