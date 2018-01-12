مورينيو يعد موهوب أجاكس بضمه قريباً

يرغب مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بالتعاقد مع نجم أجاكس الشاب جاستين كلويفرت نجل النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت.

صحيفة “سبورت” الكاتالونية أكدت طلب مورينيو من اللاعب أن ينتظره حتى الصيف المقبل كي يتقدم بعرض مناسب لضمه مشيرة إلى إخبار المدرب لجناح أياكس بهذا الأمر بعد انتهاء لقاء نهائي اليوروليغ بالموسم الماضي.

وتحدث كلويفرت عن محادثته مع المدرب البرتغالي بالقول: “لم يكُن لدى مورينيو أي ثانية لمناقشة الانتقال، كان يرى بأنه من الرائع مشاهدتي”.

وأضاف كلويفرت الصغير: “مورينيو يعرفني منذ زمن، لقد كان أبي لاعباً ببرشلونة حين كان مورينيو مساعداً للمدرب”.

وبقي الهولندي الشاب على مقاعد البدلاء خلال لقاء النهائي وعن عدم مشاركته قال: “كان من المعيب ألا أخوض ذلك اللقاء”.