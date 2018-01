مولودية وهران يؤزم وضعية اتحاد البليدة بفوز قاتل

عاد مولودية وهران بثلاث نقاط ثمينة، بعد تغلبه على اتحاد البليدة في عقر داره بهدف لصفر، بملعب الإخوة براكني، ضمن الجولة 6 من دوري المحترفين الجزائري، اليوم السبت.

وظل رصيد اتحاد البليدة (8 نقاط) في المرتبة الأخيرة، بينما صعد مولودية وهران إلى المركز الخامس برصيد (25 نقطة).

وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، فاجأ صبري غربي الجمهور بهدف في الدقيقة 90+4).

وتأزم موقف اتحاد البليدة كثيرا، وبات ضمان البقاء في دوري المحترفين صعب المنال على أبناء مدينة الورود.

