مولودية وهران يفاضل بين لعباني والجويني

أصبح في يد مولودية وهران رخصة واحدة، بعد استقدام ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويفاضل مولودية وهران بين لاعبين اثنين لحسم الصفقة الرابعة، حيث دخل في اتصالات متقدمة مع لاعب اتحاد بسكرة يحيى لعباني الذي ينتظر أن يسحب ورقة تسريحه من لجنة المنازعات، بعد إيداعه شكوى.

كما اقترح المدرب معز بوعكاز، لاعبًا ينشط في الترجي التونسي يدعى هيثم الجويني، على إدارة مولودية وهران ولكن على سبيل الإعارة.

واستقدم مولودية وهران ثلاثة لاعبين في الميركاتو الحالي، وهم يوسف شيبان (وفاق سطيف)، وزكريا منصوري (نادي بارادو)، وفيصل عبدات (شبيبة القبائل).