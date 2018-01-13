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ميسى يسجل في جميع البطولات مع برشلونة

13 جانفي، 2018 غير مصنف 46 زيارة

ذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن ميسي أصبح اللاعب الوحيد فى صفوف الفريق الكتالوني، الذي ينجح فى التسجيل خلال الأربع بطولات التي أقيمت بالموسم الحالي (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا)”.
تكشف الإحصائيات أن ميسى سجل 22 هدفا خلال مشاركته فى 27 مباراة تقسم على مختلف المنافسات كالتالي (16 هدفا فى الليفا، 3 بدوري الأبطال، هدف فى السوبر الإسباني، وهدفين فى الكأس”. ، كما اشترك ليونيل ميسي بـ24 هدفا فى مبارياته الـ14 الأخيرة فى كأس ملك إسبانيا، حيث سجل نجم برشلونة الإسباني 14 هدفا وصنع 10 أخرى.

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