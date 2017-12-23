ميسي يواصل كتابة أرقام جديدة ورقم سلبي رهيب لزيدان

شهدت مباراة الكلاسيكو على سقوط مثير لريال مدريد بميدانه أمام برشلونة بثلاثية نظيفة بمباراة شهدت على تفاصيل فنية كثيرة أما بميدان الأرقام فلم تكُن الأمور أقل صخباً حيث شهد اللقاء على كتابة الكثير من الأرقام الجديدة.

أصبح زين الدين زيدان أول مدرب بتاريخ ريال مدريد يخسر أول مباراتي كلاسيكو بميدانه بالليغا فرغم تفاديه الهزيمة بالكامب نو بالموسمين الماضيين إلا أن الحال يبدو مختلف تماماً في معقل الريال.

كما نجح برشلونة للمرة الأولى بتاريخه بالفوز لثلاثة مواسم متتالية بمعقل ريال مدريد بالدوري.

واصل الساحر الأرجنتيني تحطيم الأرقام حيث بات أول لاعب بتاريخ الليغا ينجح بتسجيل 17 هدفاً بمرمى ريال مدريد بالدوري كما واصل الابتعاد برقمه القياسي كهداف تاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفاً إضافة لتقديمه التمريرة الحاسمة رقم 200 له كلاعب لبرشلونة بمختلف البطولات.

ميسي أصبح اليوم أيضاً أول لاعب بتاريخ الليغا ينجح بتسجيل 15 هدفاً على الأقل كل موسم لعاشر موسم على التوالي إلى جانب تسجيله الهدف رقم 526 بمسيرته مع برشلونة متجاوزاً بذلك رقم الألماني غيرد مولر ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً لفريق واحد بالدوريات الخمس الكبرى.

و منذ انتقال سواريز لبرشلونة صيف 2014 لم ينجح أي لاعب غيره بتسجيل 5 أهداف بمرمى ريال مدريد في الليغا.

على الطرف الآخر واصلت الخشبات معاندة بنزيمة حيث بات مجموع كراته التي اصطدمت بالعارضة أو القوائم هذا الموسم 6 مقابل 5 أهداف سجلها.

بأرقام أخرى نجح فيرمايلين بالحفاظ على رصيده الإيجابي حيث خاض حتى الآن 16 مباراة بالليغا مع برشلونة ولم يتلقَ فيها الفريق أي هزيمة أما كوفاسيتش فكان اللاعب الوحيد الذي ينهي الشوط الأول على حصيلة دقة تمرير 100% في حين سجل أليكس فيدال هدفه الأول بالليغا هذا الموسم باللقاء الأهم