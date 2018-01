ميلان يضع لاعبًا جديدًا تحت المنظار

وضعت إدارة نادي ميلان الإيطالي، هدفًا جديدًا للتعاقد معه، من أجل دعم صفوف الروسونيري، خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن إدارة نادي ميلان تضع أوغوزهان أوزيعقوب لاعب بشكتاش التركي، على راداره تمهيدًا لإتمام الصفقة.

ويعتبر لاعب خط الوسط صاحب الـ25 عامًا هدفًا في المتناول بالنسبة للروسونيري، خاصة أن عقده سوف ينتهي مع فريقه التركي في شهر جوان

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يبقى مترددًا بشأن توقيت الحصول على اللاعب، سواء بالتعاقد معه مجانًا في فصل الصيف، أو ضمه خلال شهر جانفي

وأوضحت أنه من المتوقع أن يطلب نادي بشكتاش ما بين 10 إلى 15 مليون يورو للتخلي عن اللاعب في هذا الوقت، وهو مبلغ اعتبره ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي لميلان مبالغًا فيه.

