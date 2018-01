ميلان يفكر في ضم غزال

كشفت النسخة الورقية من صحيفة “الكوريري ديلو سبور” يوم أمس أن إدارة ميلان لم تشبع من التعاقدات الكثيرة التي قامت بها صيفا وستسعى لتعزيز صفوف الفريق أكثر في الميركاتو الشتوي الحالي، الصحيفة السابقة الذكر قالت أن المدرب الجديد جينارو غاتوزو يفكر جديا في ضم لاعب الخضر ونادي موناكو رشيد غزال، حيث يعاني الأخير من ضعف المشاركة وعدم ثقة المدرب ليوناردو جارديم به وهي أمور قد تحفزه على الرحيل خاصة إن كان النادي الراغب في ضمه اسمه ميلان .

الإدارة عجزت عن إقناعه في الصيف ولا ترغب في تضيع الفرصة الآن

بحسب التقارير الإيطالية دائما فإن الرغبة في ضم غزال ليست وليدة اللحظة أو لسوء نتائج الفريق مؤخرا بل اللاعب الجزائري متابع منذ الصيف الماضي، الكوريري قالت أن إدارة الميلان حاولت كثيرا مع رشيد ولكنها عجزت عن إقناعه وستحاول مرة أخرى ولا ترغب بتضييع الفرصة، المدير الرياضي للنادي ميرابيلي والمستشار الفني فاسوني سبق لهما وأن استضافا اللاعب في مركز تدريبات الفريق لكنها لم يتمكنا من إقناعه .

المدير الرياضي مقرب من شقيقه وقد يقنعه بجلب رشيد

إدارة ميلان لن تعتمد فقط على الجانب المالي وسمعة واسم الفريق بل ستعتمد أيضا على العلاقات التي تربطها بشقيق الدولي الجزائري واللاعب السابق في الكالتشيو عبد القادر غزال والذي يعتبر بالمناسبة أحد وكلاء أعماله، عبد القادر قد يقنع شقيقه الأصغر بترك موناكو خاصة أنه لم يجد ضالته هناك وبإمكانه التطور أكثر في نادي بحجم ميلان وضد أندية كبيرة مثل إنتر، نابولي، روما، لازيو والبطل جوفنتوس.

