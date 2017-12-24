مينا: حلمي هو اللعب بجوار ميسي

أعلن اللاعب الدولي الكولومبي ييري مينا مدافع نادي بالميراس البرازيلي أن حلمه هو اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في المستقبل.

وقال مينا في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: أنا هادئ ومتابع في عملي ، أتدريب بقوة واتمنى أن يمنحني الله المساعدة على تقديم مستوى مميز وتحقيق أحلامي.

وتابع: بالنسبة لي أنا سعيد أن هناك ربط بين أسمي ولاعبين كبار مثل ميسي وإنييستا ، حلمي هو اللعب بجوار ميسي في يوماً من الأيام.

مينا الآن يركز على الوصول إلى مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده ولكنه ينتظر أيضاً الأنباء التي ترد له من برشلونة حول مستقبله.