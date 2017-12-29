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نابولي يحتفل بالرقم التاريخي لهامسيك بشيء خاص أمام كروتوني

29 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 44 زيارة

حل نادي نابولي الإيطالي ضيفاً على فريق كروتوني مساء اليوم في إطار الاسبوع الـ19 بالدوري الإيطالي و يتقدم نابولي في هذه الأثناء بهدف من امضاء هامسيك.

و وضع نابولي لصق معين وتم علي قميص الفريق اليوم بمناسبة سجل ماريك هامسيك الذي أصبح هدافاً تاريخياً للنادي بعد كسر رقم دييغو ارماندو مارادونا في المقابلة السابقة.

حيث ان اللصق المخصص تم وضعه على الاكمام في كل قمصان الفريق الليلة ، وهذا اللصق عبارة عن رسم الاحتفال بصرخة هامسيك المبدع ، مكتوب حولها 17 هداف النادي في كل الاوقات.

وجدير بالذكر ان هامسيك سجل هدفه رقم 117 بقميص نابولي متجاوزاً الرقم القياسي 115 هدفاً الذي كان بحوزه مارادونا

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