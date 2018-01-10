نابولي يقترب بشدة من ضم يونس

بات نادي نابولي الإيطالي على مقربة من التوقيع مع الجناح الألماني صاحب الأصول اللبنانية أمين يونس، نجم أجاكس أمستردام الهولندي.

وبحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية، شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في المفاوضات بين الطرفين، حيث اتفق المدير الرياضي للنادي الجنوبي كريستيانو جيونتولي مع وكيل أعمال اللاعب، نيكولا أنوسنتين، حول تفاصيل انتقال يونس إلى ملعب السان باولو.

وأوضحت أن المتبقي فقط هو الحصول على موافقة أجاكس، وإذا حدث، فإن يونس سيوقع على عقد يربطه بالبارتينوبي لخمس سنوات مقبلة، وسيحصل على راتب قدره مليون ونصف المليون يورو.

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