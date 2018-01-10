نابولي يكشف عرضه المالي لضم لاعب برشلونة

لا يزال نادي نابولي الإيطالي متمسكًا بضم الإسباني جيرارد دولوفيو، مهاجم برشلونة، المنضم لصفوف الفريق الكتالوني الصيف الماضي، عائدًا من إيفرتون الإنجليزي.

وقالت شبكة “راي سبورت” الإيطالية اليوم الأربعاء إن نادي نابولي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع دولوفيو، حيث ينوي النادي الإيطالي تقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو لضم اللاعب هذا الشتاء.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن نادي نابولي سيدفع 18 مليون يورو كمبلغ ثابت بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى كمتغيرات يتم الاتفاق عليها بين الناديين خلال المفاوضات.

ويرى نادي برشلونة الإسباني أنه في حال تم الاتفاق على مبلغ الـ20 مليون يورو فإن النادي الكتالوني سيعتبر نفسه رابحًا في هذه الصفقة بعدما استعاد اللاعب من إيفرتون الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو.

يذكر أن جيرارد دولوفيو يرتبط مع نادي برشلونة بعقد حتى عام 2019 وبشرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو.