ناديان إيطاليان يتنافسان على تايدر

أكدت تقارير صحفية، أن ناديا تورينو وجنوى أبديا اهتمامهما بضم لاعب وسط المنتخب الوطني، سفير تايدر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الموقع الإيطالي كالشيو لاين اليوم الجمعة، بأن نادي تورينو وجنوى يريدان الظفر بخدمات لاعب وسط بولونيا سفير تايدر.

وسبق لمدرب تورينو، والتر ماترازي، أن درب اللاعب الخضر سفير تايدر في فريق إنتر ميلان الإيطالي عام 2013.

وخاض سفير تايدر المرتبط بعقد مع بولونيا حتى يونيو 2019، ثلاث مباريات فقط هذا الموسم من أصل 19 لقاءً، الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن ناديه مع بداية العام الجديد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.