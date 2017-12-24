نجم برشلونة السابق يواصل انتقاد ريال مدريد

تابع مهاجم برشلونة السابق غاري لينيكير حملة هجومه على ريال مدريد عبر “تويتر” متحدثاً عن إمكانية غياب حامل لقب الليغا عن النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ونشر لينيكير تغريدة خلال الشوط الثاني بعد هدف سواريز قال فيها “برشلونة يتقدم بهدف ممتع، لا أرى ريال مدريد بدوري الأبطال الموسم القادم إن استمر بهذا الشكل”.

كما نشر لينيكير تغريدة أخرى رحب بها بدخول سواريز قائمة اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف بالكلاسيكو بأقل من 10 مباريات

وأشعل لينيكير الحرب مع الريال حين وصف بنزيمة باللاعب الذي أخذ أكبر من حجمه ليأتي الرد من زيدان الذي وصف تصريح لينيكير بالمعيبة معتبراً أن بنزيمة هو أفضل مهاجم بالعالم.

وبعد ذلك رد لينيكير بالاحتفال بأحد الأهداف الجميلة لهاري كاين مشيراً إلى أن الريال لن يتعاقد معه كونه يملك المهاجم الأفضل.

مرتبط