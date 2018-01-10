نجم تشيلسي مطلب كبير لفلورنتينو بيريز في ريال مدريد…

وضع نادي ريال مدريد الإسباني لاعب سابق له تحت أنظاره من أجل التحرك لتحقيق رغبته الكبيرة في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

صحيفة “دون بالون” الإسبانية تقول أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يرغب في التعاقد مع اللاعب ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لـ نادي تشيلسي الإنجليزي لتدعيم الجبهة اليُسرى للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن رئيس النادي الملكي يرى في ألونسو القوة المطلوبة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر خلفاً للبرازيلي مارسيلو الذي يشهد مستواه هبوطاً كبيراً في الموسم الحالي.

في حين لا يثق زين الدين زيدان مدرب الفريق بشكل كبير في الشاب الفرنسي ثيو هيرنانديز المنضم إلى النادي في الصيف الماضي قادماً من الجار والعدو اللدود نادي أتلتيكو مدريد ويرغب في ضم لاعب ذو خبرة كبيرة لتدعيم هذا المركز.

وقد يُبدي تشيلسي مرونة كبيرة في مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الدولي الإسباني الذي سجل للفريق 6 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك في حالة تحقيق حلمه الكبير بالتعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو من يوفنتوس.

يُذكر أن ألونسو /27 عاماً/ كان يتواجد ضمن ناشئي ريال مدريد وانتقل بعدها للعب في نادي بولتون وسندرلاند الإنجليزيين ونادي فيورنتينا الإيطالي قبل الإنتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج في صيف عام 2016.

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