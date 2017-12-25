نهاية زمن الصراعات في الدوريات الأوروبية الكبرى

اعتاد عشاق الدوريات الأوروبية الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي والفرنسي)على الإثارة والمتعة حتى النفس الأخير من آخر الجولات لكن يبدو أن الموسم الحالي سوف يكون مغاير تماما فالأمور شبه حسمت منذ ديسمبر من دون الحاجة للدور الثاني من المسابقات.

سقوط أتلتيكو مدريد وفالنسيا مع هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة منح الفريق الكتالوني فارق 14 نقطة عن ريال مدريد و9 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الوصيف ليصبح النادي الكتالوني قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي في ظل التفوق الكاسح لفريق آرنيستو فالفيردي وغياب المنافسة.

بالذهاب إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لم يختلف الحال كثيرا فبيب غوارديولا لا يجد من يقارع قوة الفريق السماوي فهز المنافسين واحدا تلو الآخر سواء في الديار أو خارجه ليبتعد بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد وصيف الدوري الذي تعثر بالتعادل أمام ليستر سيتي.

وإلى الدوري الألماني من جديد العملاق البافاري يسيطر ويحكم برصيد 41 نقطة بفارق 11 نقطة عن الفريق الأزرق شالكه ، لاشك أن بايرن ميونيخ يوب هاينكس فريق من عالم أخر مختلف تماما عن نفس الفريق تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وأخيرا في فرنسا فإن نادي المال باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 9 نقاط عن موناكو حامل اللقب، تواجد لاعبين بقيمة نيمار ومبابي وكافاني في النادي الباريسي جعل الليغا الفرنسية من دون منافسة تماما، فريق العاصمة هو الأكثر تسجيلا للأهداف وصاحب أفضل دفاع في المسابقة ويمكن أن نؤكد أنه شبه حسم اللقب المحلي منذ ديسمبر.